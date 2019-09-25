Москва, 25 сентября, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Правительство поставило задачу снизить смертность населения трудоспособного возраста до 383 случаев на 100 тыс. населения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 сентября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме на собрании фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Цитата из х∕ф «Сельский врач». Реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР На приеме у врача

«К концу трёхлетки нам необходимо обеспечить снижение смертности населения трудоспособного возраста до 383 случаев на 100 тыс. населения. Мы этими ресурсами обеспечим этот показатель», — заявил Силуанов.

В здравоохранении расходы увеличатся в 2020 году по сравнению с 2019 расходы вырастут более чем на 50% или на 345 млрд рублей, указал он.

«Направляться ресурсы будут на оборудование региональных онкологических центров, чтобы мы на ранней стадии выявляли и лечили соответствующие заболевания. Будут переоснащаться сердечно-сосудистые центры и так далее», — подчеркнул министр.

Кроме того, в 2020 году предполагается завершение и обновление более 1500 ФАПов и врачебных амбулаторий, а к концу 2021 года будет приобретено 1300 мобильных медицинских комплексов.