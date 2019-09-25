Токио, 25 сентября, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Стратегическая игра Civilization VI выйдет на консоли PS 4 22 ноября 2019 года. Об этом представители компании Sony рассказали 24 сентября во время презентации State of Play на YouTube-канале PlayStation.

Компьютерная игра Civilization VI

Управление в игре будет полностью переработано для использования геймпада Dualshock. Сообщается, что игроки PS4-версии проекта также получат все вышедшие дополнения.

Напомним, релиз оригинальной Civilization VI состоялся в 2016 году. В отличие от предыдущих частей, она получила ряд нововведений: систему городских районов, личные предпочтения каждого правителя, возможность «религиозной победы» и др.