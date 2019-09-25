Горно-Алтайск, 25 сентября, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Средняя зарплата в Республике Алтай за январь-июль 2019 года по данным Новосибирскстата составила 31,9 тыс. рублей. Среди регионов Сибирского федерального округа, меньше этот показатель только в соседнем Алтайском крае.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли, деньги, рубль

Это также меньше среднемесячной средней зарплаты по всему округу, которая оказалась чуть меньше 40 тыс. рублей. Лидерами в Сибири по доходам населения стали Красноярский край — 48,8 тыс., Иркутская и Томская области — 45 и 43 тыс. соответственно.

Больше всего на Алтае зарабатывают работники таких сфер, как финансовая и страховая (57,5 тыс.), государственное управление и обеспечение военной безопасности (43,5 тыс.), а также информация и связь (36,9 тыс.). Интересно, что алтайские работники в сфере недвижимости получают больше всего своих коллег в Сибири — 35,8 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, свои рекордсмены есть и в соседней Туве, где зарплаты госслужащих и военных оказались самыми высокими в СФО.

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