Лермонтов, Ставропольский край, 25 сентября, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии «Поющий источник» пройдет с 25 по 27 октября в городе Лермонтове Ставропольского края. В рамках фестиваля, в частности, состоится конкурсный концерт и театрализованная программа юмористических бардовских песен, сообщили ИА REGNUM 25 сентября в пресс-службе министерства туризма и оздоровительных курортов Ставрополья.

Цитата из х∕ф «Кино про Алексеева». Реж. Михаил Сегал. 2014. Россия Бард на Грушинском фестивале

«Одними из главных задач фестиваля является популяризация федерального курортного региона Кавказских Минеральных Вод, укрепление деловых, творческих и культурных связей всероссийской здравницы с регионами России», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в каждом из предыдущих фестивалей, «ставших заметными событиями в культурной жизни юга России», принимали участие представители более чем 30 городов страны. Мероприятие, по данным пресс-службы, всегда пользуется большой популярностью у жителей и гостей курортного региона, программы фестиваля ежегодно посещают более тысячи зрителей.

Организаторы сообщают, что специальным гостем предстоявшего фестиваля станет основатель и руководитель московского ансамбля «Ариэль» Валерий Ярушин.

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