Воронеж, 25 сентября, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Под Воронежем тушат ландшафтный пожар — в пойме Усманки, в районе Репного, загорелись камыш и трава. Как уточнил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области Сергей Хренов, накануне, 24 сентября удалось потушить наземный пожар. Однако продолжается тление иловых отложений, работа по их тушению затруднена на отсутствием подъездов к очагам.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«Подразделения до сих пор там работают, ил тлеет», — сообщил Хренов журналистам 25 сентября.

И утром 24 сентября, и 25 сентября жители отдельных микрорайонов левобережной части Воронежа жаловались на густую дымовую завесу и запах гари. В МЧС объяснили плохую видимость тем, что дым и туман смешались. Между тем, по данным «Вести Воронеж», в школе №100 (микрорайон Репное Воронежа) и средней школе №2 поселка Отрадное (Новая Усмань) руководство решило отменить занятия из-за сильного задымления и гари.

«Если вчера была видимость 5−6 метров, то её сегодня просто нет. Первое сильное задымление было в субботу, но тогда уроков не было. К школе подъехать невозможно — ничего не видно, рядом со школой ходить тоже опасно. В 9:45 дым рассеялся, но запах гари в помещениях остался. Чтобы избежать несчастных случаев, принято решение об отмене уроков», — цитирует «Вести Воронеж» директора школы №100 Татьяну Григоришину.