Тюмень, 25 сентября, 2019, 10:54 — ИА Регнум. В Тюменской области граждане, незаконно подстрелившие лося и беременную лосиху, были приговорены к штрафу в 640 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

Pxhere.com Лось

В Ишимском районе трое мужчин в закрытые для охоты сроки подстрелили лося и стельную лосиху. Браконьеров выявили.

В Ишимском городском суде охотников обязали выплатить ущерб за нарушение лесного законодательства в размере 640 тыс. рублей. Судебный пристав-исполнитель отработала запросы в отношении браконьеров-должников. Долг перед взыскателем — Управлением по охране, контроля и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области — погашен.