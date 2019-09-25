Москва, 25 сентября, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что законы должны содержать преамбулу, позволяющую однозначно интерпретировать смысл актов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Законы должны быть не только умными, но и понятными для граждан», — заявила сенатор.

По мнению Матвиенко, законы должны содержать преамбулу, которая позволила бы лучше понимать смысл закона, что снизило бы и спекуляции вокруг инициатив в СМИ.

Кроме того, в числе факторов, искажающих нормы, она назвала постановления правительства РФ.

«Закон по сути не работает или работает совсем не так, как было задумано его авторами. Поэтому законодателям надо контролировать не только сроки, но и содержание нормативно-правовых актов, они не должны искажать смысл принятых законов, и в этом мы разделяем подходы Государственной думы», — указала Матвиенко.