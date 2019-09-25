Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2019, 10:58 — ИА Регнум. Среднерыночный курс криптовалюты Bitcoin резко упал на 12% вечером 24 сентября. Об это свидетельствуют данные Coinmarketcap.

Bitcoin.com Криптовалюта

Падение произошло в течение часа, когда Bitcoin упал в цене с $9500 до $8370 и после этого немного подрос в цене и в настоящее время торгуется по цене $8530. При этом падение монеты составило около 13% за сутки.

На фоне этого падения объёмы продаж Bitcoin увеличились до $27 млрд, что есть увеличение их на 80%.

Кроме этого, за последние сутки произошло падение практически всех 100 альткоинов Coinmarketcap, кроме оставшихся в зоне роста Crypterium (5%) и стейблкоин Stasis Euro. При этом общая капитализация крипторынка обвалилась на $35 млрд за сутки до $222 млрд.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, в феврале текущего года, также наблюдалось падение курса Bitcoin на 15% до $8683 за монету.