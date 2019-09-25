Москва, 25 сентября, 2019, 10:48 — ИА Регнум. В федеральный бюджет заложены расходы, призванные стимулировать добычу нефти в районах со сложноизвлекаемыми ресурсами, с низкой рентабельностью. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 сентября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме на собрании фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

«Если в 2011 году объём преференций нефтянки составлял около 400 млрд рублей, то в следующем году — это уже 1,6 трлн рублей. Мы ввели новый налоговый режим, налог на дополнительный доход. Это ещё порядка 200 млрд рублей дополнительных льгот», — заявил Силуанов.

«Кроме того, мы приняли решение о том, чтобы контролировать цены на нефтепродукты на внутреннем рынке — бензин, дизель, и здесь тоже действует эта система, когда мы, по сути дела, часть той недополученной прибыли, которую наши нефтепереработчики несут в случае увеличения цен на нефть и нефтепродукты на мировых рынках, мы их компенсируем, чтобы они поставляли больше этих продуктов на внутренний рынок», — продолжил он.

По словам министра, объём нефтегазовых доходов постепенно сокращается в бюджете на протяжении трёхлетки.