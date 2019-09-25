Доха, 25 сентября, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин, выступая на Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в Дохе, заявил, что российских легкоатлетов основательно проверяло Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Иван Шилов ИА REGNUM Допинг

Глава российской федерации сообщил, что в течение первых девяти месяцев у спортсменов, выступающих на соревнованиях по легкой атлетике, было взято 2533 допинг-пробы. Он также отметил, что 70% проб были получены РУСАДА в периоды между соревнованиями.

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета The Telegraph сообщила, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) снова намерено лишить российских спортсменов права выступать на международных соревнованиях.