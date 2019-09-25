Москва, 25 сентября, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Правительство заложило постепенное смягчение бюджетного правила в течение 2020−2022 годов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 сентября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме на собрании фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

«В 2022 году базовая цена составит 44,2 доллара за баррель. Многие говорят, давайте смягчим бюджетное правило? Вот это смягчение и идёт постепенное, которое заложено в нашем законодательстве», — заявил Силуанов.

«Когда-то было 40, сейчас в конце трёхлетки уже 44. И каждый год этот порог будет постепенно увеличиваться», — подчеркнул он.