Кызыл, 25 сентября, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Республика Тува заняла шестое место в Сибирском федеральном округе по уровню средней зарплаты. Такие данные привели ИА REGNUM в Новосибирском территориальном органе Госстата.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Жители Тувы в среднем получают 38,2 тыс. рублей, что выше, чем в двух алтайских регионах, а также Новосибирской и Омской областях.

Больше всего в республике зарабатывают работники финансовой и страховой сфер — 71,5 тыс., в сфере добычи полезных ископаемых — 59,2 тыс. и госслужащие с военными — 54,6 тыс. рублей. Зарплата последних, а также финансистов со страховщиками оказалась самой высокой в СФО в своих отраслях.

При этом как ранее сообщало ИА REGNUM, медицинский персонал Кызыльской центральной клинической больницы получал зарплату ниже минимального размера оплаты труда, или 11,3 тыс. рублей. А директор Туранского филиала национального музея зарабатывала 6,3 тыс. рублей.

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