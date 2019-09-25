Москва, 25 сентября, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила сенаторов за избрание, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Для меня это честь работать с вами. Вместе мы сможем многое сделать», — сказала Матвиенко.

Она заверила парламентариев, что не пожалеет сил на то, чтобы росло влияние и авторитет Совфеда.

«Я постараюсь вас не разочаровать», — подчеркнула Матвиенко, принимая букеты.

Совфед принял решение об избрании Валентины Матвиенко (Санкт-Петербург) на пост председателя верхней палаты парламента. Избрание проходило на безальтернативной основе. Избрание поддержали 153 сенатора единогласно.