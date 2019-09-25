Москва, 25 сентября, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Программа по борьбе с онкозаболеваниями увеличит возможности российских медиков выявлять злокачественные опухоли на ранних стадиях, что позволит чаще спасать пациентов, но общий показатель смертности в течение нескольких лет в России останется примерно на одном уровне. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

Со слов министра, это будет происходить в связи с тем, что благодаря более качественному обследованию граждан будут выявлять больше онкобольных, что также повлияет на статистические данные.

«Смертность — это показатель между двумя векторами — между повышением выявляемости и снижением летальности, поэтому он и будет плавать пока на одинаковых цифрах», — приводит портал пояснение Скворцовой.

Как передавало ИА REGNUM, 24 сентября заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что к 2024 году планируется увеличить выявляемость онкозаболеваний с 4% до 7%.