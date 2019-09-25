Москва, 25 сентября, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Государственные финансы достигли такого уровня устойчивости, когда шоки на внешних рынках и новые санкции уже практически не способны оказать какого-либо негативного влияния на исполнение правительством своих обязательств. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 сентября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме на собрании фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Мы достигли того уровня, когда бюджет балансируется в целом при цене порядка 42 долларов за баррель. И все те изменения, которые могут происходить и раньше происходили на внешних рынках, нам теперь, по сути дела, не страшны», — заявил Силуанов.

По его словам, каждый год в течение трёхлетки 2020−2022 гг расходы возрастают более чем на 1 трлн рублей, и все эти увеличения — увеличения не за счёт нефтегазовых доходов.

«Бюджет сбалансирован на трёхлетку, бюджет обеспечит все те обязательства, что заложены в этом законе, и независимо от внешних факторов мы выполним все те решения, которые есть», — указал министр.

«Мы достигли того уровня, когда влияние внешних факторов — санкций или цен на энергоресурсы, — в минимальной степени могут повлиять на исполнение наших обязательств», — добавил он.