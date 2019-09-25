Копенгаген, 25 сентября, 2019, 10:41 — ИА Регнум. Проправительственные партии Дании («Радикалы» и социалисты) призвали власти более не выдавать лицензии нефтяным компаниям на разведку и бурение в неосвоенных районах Северного моря вплоть до 2055 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Председатель партии «Радикалов» Мортен Эстегор в связи с этим заявил: «Для меня было бы честью положить конец датской нефтяной сказке. Не потому, что я не знаю, какую прибыль приносит эта отрасль, но потому, что мы поставили цель избавиться в будущем от использования ископаемого топлива. Одним из способов приблизиться к этой цели будет отмена выдачи новых разрешений на добычу нефти в Северном море». К настоящему моменту четыре иностранных компании планируют вести свою деятельность в датской части Северного моря в течение последующих 30 лет. Однако по мнению проправительственных партий, эти планы нужно свести на нет — об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Министр климата Дании Дан Йёргенсен отказался дать интервью агентству. Дело в том, что именно его ведомство уполномочено выполнить требование «Радикалов» и социалистов. «Мы настоятельно призываем министерство дать зеленый свет «зеленым» технологиям», — отметил глава «Радикалов».

Датское государство в 2018 году сумело заработать на нефти Северного моря 1 млрд долларов, однако ни «Радикалы», ни социалисты не считают, что их инициатива создаст какие-либо трудности в государственном бюджете.