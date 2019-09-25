Киев, 25 сентября, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Украинская гривна продолжает укрепляться относительно американского доллара, в очередной раз обновив четырехлетний максимум.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривна

Сегодня, 25 сентября, Нацбанк Украины установил официальный курс гривны к доллару на уровне 24,21 грн, официальный курс к евро установлен на уровне 26,64 грн.

Последний раз такие котировки гривны к доллару на Украине наблюдались в начале 2016 года.

Бывший министр экономики Украины, доктор экономических наук, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановойв интервью «Главреду» заявил, что курс гривны растет, а доллара снижается, потому что предложения доллара на внутреннем рынке сейчас больше. Он добавил, что американской валюты поступает больше, поскольку новое правительство Алексея Гончарука, собственно, как и предыдущий Кабмин, решило финансировать дефицит бюджета за счет больших займов и размещает на украинском рынке гривневые облигации внутреннего займа под большие проценты — 18%, а ранее было 20%

«Это ненормально, потому что это в два раза выше реальной процентной ставки, которая должна быть близка индексу инфляции, то есть 9−10%», — объяснил экс-министр.

Соответственно, подчеркнул Лановой, иностранцы — владельцы облигаций через определенный срок будут продавать их, получат украинскую валюту и таким образом обеспечат спрос на доллары для вывода капитала, из-за чего гривне грозит провал.

ИА REGNUM напоминает, что текущий проект государственного бюджета Украины на 2020 г. построен на макроэкономическом прогнозе с валютным курсом 28,2 грн за доллар. В бюджете на нынешний год курс гривны заложен еще ниже — 29,4 грн.

Ранее эксперты заявляли, что «сбылась мечта поколений украинцев» — курс гривны растет осенью, причем делает это сам, без помощи Национального банка.

Также подчеркивается, что в этом году Украина побила сразу три рекорда, которые обеспечили масштабные валютные притоки.