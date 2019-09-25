Мале, 25 сентября, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Президент Мальдивской республики ИбрагимМохамедСолих в ходе саммита ООН по борьбе с изменением климата представил национальную инициативу, целью которой является устойчивое развитие малых островных развивающихся стран.

Мальдивы

Данная модель включает в себя набор мер по обеспечению устойчивости островных государств к неблагоприятным воздействиям климатических изменений. В своей речи политик дал подробное описание экологической политики, которую должны предпринять лидеры стран. «Мы намерены поэтапно отказаться от одноразового пластика и быстро перейти на использование возобновляемых источников энергии с транспортной и туристических сферах», — заявил он.

По информации индийского новостного агентства Джагран, Ибрагим Мохамед Солих дал понять, что данную проблему следует решать безотлагательно.

«Я призываю другие островные страны воспроизвести нашу модель для достижения пост-углеродной экономики. Мы должны развиваться с учетом климатических факторов, что впоследствии снизит возможность возникновения рисков, связанных с данной проблемой», — добавил он.