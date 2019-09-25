Омск, 25 сентября, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Омское управление Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) возглавил Евгений Ашмяга. Ранее он являлся начальником Беловского центра организации работы железнодорожных станций Западно-Сибирской дирекции управления движением. Как сообщили ИА REGNUM 25 сентября в правительстве Омской области, начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай представил Евгения Ашмягу омскому губернатору Александру Буркову.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

По словам Грицая, Ашмяга «получил хорошую практику в Кузбассе» и «показал себя с лучшей стороны».

Свой трудовой путь Евгений Ашмяга начал в омском отделении ЗСЖД. В 2011 году уехал из региона в Карасук, работал в Кузбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года омский губернатор встретился с новым начальником УФСБ России по региону Алексеем Савченковым.

Читайте также: Омский губернатор встретился с новым начальником областного УФСБ