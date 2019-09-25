Сана, 25 сентября, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Представитель Арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики заявил, что силам коалиции удалось перехватить две баллистические ракеты, запущенные ополченцами-хуситами из Саны. Об этом 24 сентября сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

Перехват ракеты

Турки аль-Малики заявил, что хуситы продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права, совершая ракетные и беспилотные удары и подвергая опасности жизни мирных жителей. По его словам, силы коалиции предпринимают все возможные меры для защиты гражданского населения.

Ранее глава Высшего политического совета хуситов Махди аль-Машат объявил, что ополченцы прекратят любые удары с помощью баллистических ракет и беспилотников по Саудовской Аравии, после чего правительство Йемена обвинило хуситов во лжи.