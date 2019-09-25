Москва, 25 сентября, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Гонка вооружений, особенно в условиях сложной экономической ситуации в мире, никому не нужна, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя обращение президента России Владимира Путина к странам НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Президент Путин выбрал хороший момент, чтобы обратиться к странам с предложением найти новую формулу мировой безопасности после выхода США из договора по малым и средним ракетам, способным нести ядерный заряд.

На это послание страны НАТО будут вынуждены отвечать, потому что их народы тоже не хотят войны.

Думаю, что все закончится подписанием нового мирового договора о коллективной безопасности», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 19 сентября обратился в письмах к странам НАТО с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности.

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