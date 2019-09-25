Тренер Слуцкий приписал Абрамовичу «футбольную революцию»
Амстердам, 25 сентября, 2019, 09:55 — ИА Регнум. Революцию в футболе совершил в своё время владелец «Челси» Роман Абрамович. Он намного поднял зарплаты игрокам, заявил главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий в интервью FOX Sports.
По словам тренера, все молодые футболисты должны быть признательны Абрамовичу, так как именно он изменил футбольный мир. Вслед за ним вознаграждения для игроков стали поднимать другие клубы: «ПСЖ», «Барселона», «Манчестер Сити», а затем и все остальные.
«Он это начал, а сейчас все занимаются тем же», — сказал Слуцкий.
Напомним, Абрамович стал владельцем английского клуба «Челси» в 2003 году, заплатив за него £ 140 млн. За прошедшие годы в клуб не раз переходили футбольные звёзды мирового масштаба.
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