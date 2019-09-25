Москва, 25 сентября, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил 19 сентября в ряд государств, включая страны НАТО, письмо, в котором он предложил ввести мораторий на размещение в Европе ракет малой и средней дальности.

Archives.gov Ракеты средней дальности Pershing II

Содержание письма раскрыло 25 сентября издание «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомый с содержанием письма источник.

«Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия», — говорится в письме российского лидера.

При этом Владимир Путин в своем послании отметил, что Россия ранее уже делала аналогичное предложение странам НАТО, однако в то время последние не проявили в нем своей заинтересованности.

Также президент России уточнил в своем письме, что Москва готова к договорённостям со странами НАТО о неких верификационных мерах даже без Договора о ракетах малой и средней дальности (ДРМСД).

Кроме этого, сообщается, что данное письмо было направлено главе внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерике Могерини, генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, а также во все страны-участницы НАТО и другие, в частности — в Китай.

Отметим, как сообщалось, ранее, 2 августа текущего года, США заявили о своём выходе в одностороннем порядке из ДРМСД, действовавшем с 1988 года, из-за якобы нарушающей договор российской ракете 9М729.