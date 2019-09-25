Москва, 25 сентября, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Рейтинг самых крупных иностранных компаний в России опубликовал журнал Forbes.

Виктор Дени. Капитал. 1920 (фрагмент)

На первое место этого рейтинг издание поместило французский холдинг Auchan («Ашан», «Атак»). Стоит отметить, что список крупнейших иностранных компаний в России «Ашан» возглавляет пятый год подряд. Годовая выручка компании составляет 327,7 млрд рублей.

На втором месте — автокомпания «Тойота Мотор» (Toyota Motor), размер годовой выручки которой равен 313,2 млрд рублей. Тройку лидеров замыкает табачная компания «ДЖ. Т. И. Россия» (Japan Tobacco International) с выручкой в 303,4 млдр рублей.

На четвертом месте оказалась табачная компания Philip Morris International (296,5 млрд рублей). На пятом месте — автокомпания «Фольксваген Груп Рус» (289,2 млрд рублей).

Также в этот список вошли компании: Leroy Merlin (275,8 млрд рублей), Pepsico (243,2 млрд рублей), Kia Motors (232,4 млрд рублей), Ikea (218 млрд рублей) и Metro Cash&Carry (217,4 млрд рублей).

В общей сложности размер выручки иностранных компаний в России за 2018 год вырос на 10,2%, до 6,4 триллиона рублей.

Напомним, ранее издание Forbes опубликовало рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний. В первой строчке этого списка традиционно оказалась компания «Лукойл». Она занимает лидирующие позиции в этом рейтинге уже седьмой раз подряд. По данным журнала, доход нефтяной компании в 2018 году составил 8,36 трлн рублей.

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