Кейптаун, 25 сентября, 2019, 10:34 — ИА Регнум. В городах по всей ЮАР проходят массовые акции протеста с целью повысить осведомленность общества об изменениях климата на планете, сообщил африканский новостной портал Maroela Media.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

Данные акции протеста, которые являются частью глобальной инициативы #ClimateStrike, продлятся до 27 сентября. Глобальные акции протеста проходят на фоне проведения в Нью-Йорке Саммита ООН по изменению климата.

Согласно информации с веб-сайта движения, созданному для популяризации протестов: «Эта неделя будет исторической. В более чем 150 странах люди выйдут на улицы с требованием к правительствам обратить внимание на происходящие коренные климатические изменения. Пора положить конец эпохе ископаемого топлива! Климатический кризис не будет ждать, не будем ждать и мы!».

В ЮАР более 1000 человек, в основном школьники и студенты, пришли к зданию парламента в Кейптауне. Марш был организован молодежной пропагандистской группой Африканский климатический альянс.