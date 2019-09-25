Москва, 25 сентября, 2019, 09:45 — ИА Регнум. После импульсного усиления в начале торгов 24 сентября российский рубль сдал позиции и против доллара США и против евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Курс американской валюты завершил сессию около отметки 64 руб., евро в районе уровня 70,50 руб. Сегодня в России пик налоговых выплат, и, вероятно после этого, рубль утратит поддержку со стороны экспортеров, конвертирующих валюту для исполнения налоговых обязательств.

Давление на рубль оказало заметное снижение нефтяных цен. В ходе выступления на Генассамблее ООН, президент США Дональд Трамп резко осудил экономическую политику КНР, обвинив Китай в манипулировании своей валютной и краже интеллектуальной собственности.

Это неизбежно снизило уровень оптимизма в отношении быстрого разрешения торгового спора Пекина и Вашингтона и поддержало сомнения в восстановления спроса на энергоносители. Кроме того, Саудовская Аравия убеждает своих партнеров в скором восстановлении добычи и производства после разрушительных атак на объекты нефтяной инфраструктуры.

Доллар США пользуется спросом на Forex, в качестве защитного актива из-за возросших рисков для мировой экономики. Вероятно, сегодня, 25 сентября, рост основных валют на Московской бирже продолжится. Курс доллара США будет стремиться в диапазон 64,30 — 64,50 руб. евро может вырасти выше отметки 70,75 руб.», — считает эксперт.

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