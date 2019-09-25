Москва, 25 сентября, 2019, 09:42 — ИА Регнум. Жители Чукотки получают самые высокие пенсии в России. Средний размер назначенных пенсий там составляет 24 318 рублей, говорится в бюллетене Росстата «Статистическое обозрение» за первое полугодие 2019 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Высокими пенсиями также отличились Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Камчатка. Выплаты там составляют 21 605, 21 553 и 21 243 рубля соответственно.

Самые скудные пенсии — в Дагестане. В среднем там начисляют пенсионерам по 10 922 рубля. По всей стране средняя пенсия в первом полугодии составила 14,1 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины российских пенсионеров, не имеющих самостоятельных пенсионных накоплений, отказывают себе в развлечениях и активном досуге.

Читайте также: Для 55% пенсионеров в РФ недоступны развлечения и активный досуг