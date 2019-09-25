Волгоград, 25 сентября, 2019, 09:42 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Волгоградской области рассмотрит 25 сентября вопрос о передаче вакантного мандата депутата другому кандидату, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По спискам «Единой России» в Волгоградскую областную думу шестого созыва 8 сентября 2019 года избрался её председатель пятого созыва Николай Семисотов, который поменяет место работы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шахматы

По решению губернатора области Андрея Бочарова, теперь Николай Семисотов будет представлять регион в Совете Федерации. Вакантное место собираются передать зарегистрированному кандидату из партийного списка — Юрию Марамыгину. Избирком также решит, когда состоится первое заседание обновленного заксобрания.

Юрию Марамыгину 53 года, он кандидат технических наук. Более 20 лет работает в структуре «Газпрома». С октября 2016 года — генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград».