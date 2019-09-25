Киев, 25 сентября, 2019, 09:38 — ИА Регнум. В результате раскрутки «дела Байдена» Украина может потерять даже не просто инвестиции, а всю американскую военную помощь, заявил сегодня, 25 сентября, украинский эксперт, экономист Владимир Дубровский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петля помощи

ИА REGNUM напоминает, что в США сейчас разгорелся внутриполитический кризис, связанный с тем, что в рамках следующей избирательной президентской кампании Трамп, как полагают его конкуренты, якобы хочет вынудить Зеленского провести расследование против сына Джозефа Байдена, который связан с коррупцией в газовой компании Украины. Этот вопрос, по информации американской разведки, обсуждался в ходе телефонного разговора Трампа и Зеленского. Сейчас обсуждается вопрос публикации полной стенограммы беседы президентов, по предварительным данным, обе стороны дали на это официальное согласие.

Дубровский призывает представить себе историю с Трампом и Байденом наоборот:

«Президент Украины требует от США расследовать, например, связи Лазаренко и Тимошенко, чтобы утопить политического конкурента. Что ответит американский президент (любой) — очевидно: «Правосудие и прокуратура независимы, они и решат — если есть вина, то есть, а нет — значит нет. Если я попробую вмешаться, будет страшный скандал, чреватый импичментом». Однако, если так ответит украинский президент (тоже любой — Порошенко был в этом отношении в еще худшем положении), это, мягко говоря, не будет воспринято с пониманием», — заявляет эксперт.

Политолог делает вывод, что Украину не уважают не потому что она слабенькая, а потому, что президент страны может дать команду расследовать деятельность Байдена-младшего в определенном ключе, а может и не дать.

«И есть смысл шантажировать его», — резюмировал Дубровский.

ИА REGNUM напоминает, что накануне сам Зеленский в интервью американским медиа не стал комментировать свой телефонный разговор с президентом США, заявив, что эта беседа была «частной и конфиденциальной».

Также Зеленский в ходе визита в Нью-Йорк заявил — «самое главное, чтобы мы все понимали, что США поддерживают Украину».

«Не просто помогают, важна поддержка на геополитическом уровне и инвестиционная поддержка», — отметил он.