Екатеринбург, 25 сентября, 2019, 09:45 — ИА Регнум. В 23% жилых домов в Свердловской области ещё не провели тепло. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области.

TBIT Тепло

Сейчас в регионе уже отапливается 77% жилых домов — это 68 млн 800 тысяч кв. м жилья.

Жилищный фонд полностью отапливается уже в 65 муниципалитетах. Лишь в пяти населённых пунктах процент подключения составил менее 80% — в Каменском районе (75,1% домов), Кленовском сельском поселении (74,2%), Каменске-Уральском (66,5%), Кушве (60%). В конце списка — Екатеринбург (56,2%).

Напомним, власти обещают подключить всех к отоплению до 1 октября 2019 года. По состоянию на 23 сентября в регионе отапливалось 67,7% жилого фонда.