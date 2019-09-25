Асмэра, 25 сентября, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Эритреи опубликовало заявление, в котором говорится: «Геостратегическое значение Красного моря слишком ощутимо, чтобы заслуживать широкой проработки действий со стороны участников извне. В этом контексте прибрежные государства Красного моря играют жизненно важную и незаменимую роль в обеспечении и продвижении прочной и устойчивой стабильности этого важнейшего международного морского пути». Об этом сообщило эфиопское новостное агентство TesfaNews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Эритрея

Власти Эритреи отмечают, что такая важная задача потребует создания и консолидации соответствующей архитектуры эффективной коллективной безопасности, основанной на четкой стратегии и последовательных планах действий. Это также потребует времени, политической доброй воли, а также мобилизации необходимых ресурсов со стороны всех стран, примыкающих к акватории Красного моря.

По мнению МИДа страны, различные усилия, предпринятые в прошлом, в том числе совместные военные учения, начатые в Джидде, Саудовская Аравия, несколькими странами Красного моря, — все они направлены на достижение этой высокой цели. Приверженность Эритреи очевидна, поскольку она была полностью изложена в ее заявлении на «Совещании высокопоставленных должностных лиц Красного моря и Аденского залива», которое было созвано в Эр-Рияде в апреле 2019 года.

Эритрея предложила провести всестороннюю и объективную оценку современных реалий Красного моря и связанных с ними вопросов во всех их аспектах и перспективах в реалистичной манере. Более того, страна призвала, чтобы все прибрежные государства создавали и обладали своими собственными эффективными оборонительными потенциалами и военно-морскими силами без передачи их другим лицам.