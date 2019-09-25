Кызыл, 25 сентября, 2019, 09:36 — ИА Регнум. Глава Тувы Шолбан Кара-оол возглавил рейтинг российских губернаторов по доле ботов среди подписчиков в соцсети Instagram. Таковых у него набралось 63%.

Gov.tuva.ru Шолбан Кара-оол

Такие данные привёл РБК со ссылкой на исследование Центра политической конъюнктуры (ЦПК) «Мнимая популярность. Анализ активности губернаторов в сети Instagram».

При этом в абсолютных цифрах глава Тувы явно в аутсайдерах с 503 читателями. Тем не менее в процентном соотношении он обошёл мэра Москвы Сергея Собянина, который занял второе место с результатом 53%. При этом у последнего 476 тысяч читателей.

Среднее число ботов среди подписчиков российских губернаторов в Instagram — 30,4%.