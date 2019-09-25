Воронеж, 25 сентября, 2019, 09:30 — ИА Регнум. В Воронежской области завершены все плановые работы по подготовке к отопительному сезону. Об этом говорилось 24 сентября на встрече губернатора Александра Гусева с заместителем министра энергетики Российской Федерации Андреем Черезовым, посетившим регион, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Темой встречи стали перспективы развития энергетической сферы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

«Мы будем заниматься Воронежской горэлектросетью, искать нового инвестора. Так, я уверен, что приход «Квадры» на территорию Воронежа существенно изменит ситуацию в части как надежности, так и обновления теплового хозяйства, генерации и сетей. В этом году уже 500 млн рублей вложено только в подготовительный предзимний период, а вообще инвестиционная программа рассчитана на 4,5 млрд рублей. Эти деньги обеспечат полную надежность теплоснабжения города. По области мы тоже больших проблем не видим, все котельные на соцобъектах обследованы и готовы, все теплоснабжающие организации паспорта готовности нам отдали», — сказал губернатор.

Александр Гусев подчеркнул, что основная задача сегодня — войти в отопительный сезон.

«Постараемся соцобъекты частично на этой неделе подключать, будем смотреть по температурному режиму и, соответственно, принимать решение по жилому сектору», — добавил глава региона.

«Воронежская область для нас всегда была как самый спокойный регион. Это связано с тем, что люди ответственно подходят к своим задачам, здесь серьезная готовность к зиме», — сказал в беседе Андрей Черезов.

24 сентября заместитель председателя правительства Воронежской области Сергей Честикин принял участие в заседании правительственной комиссии, которую Черезов провел в правительстве региона. Замминистра отметил рост потребления энергии в связи с развитием промышленности.