Москва, 25 сентября, 2019, 09:24 — ИА Регнум. Около 20 млн рублей похитили неизвестные у мужчины в Москве, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным правоохранителей, нападение произошло 24 сентября около 14:30 в Люблино, на Тихорецком бульваре. Как рассказал потерпевший, в его квартиру ворвалось четверо человек. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они похитили 19 млн 825 тыс. рублей и личные документы. Во время ограбления хозяину квартиры нанесли по голове удар молотком.

Сообщается, что злоумышленники уехали на автомобиле Ford Mondeo, который был впоследствии брошен на улице Таганрогская. Потерпевшему в больнице оказана медицинская помощь. От госпитализации он отказался.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»)», — сообщила пресс-служба правоохранителей.

Как передавало ИА REGNUM, 23 сентября стало известно о задержании в Москве двоих подозреваемых, которые угрожая предметом похожим на пистолет, забрали у курьера баллон для газового оборудования.