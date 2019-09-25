Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2019, 09:14 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани выступит с речью на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в среду, 25 сентября. Ожидается, что Рухани призовет к созданию «коалиции надежды» в Персидском заливе, которая «обеспечит свободу судоходства… и стабильность в регионе Персидского залива». Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного иранского чиновника.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Рухани, «архитектор ядерного пакта», оставил дверь для дипломатии открытой, заявив, что в случае снятия санкций Вашингтон сможет присоединиться к ядерным переговорам между Тегераном и другими мировыми державами.

Однако президент США Дональд Трамп во вторник, 24 сентября, заявил, что он усилит санкции в отношении Ирана в рамках политики «максимального давления», чтобы заставить Тегеран вести переговоры о «более широкой сделке».

Трамп желает заключить сделку, которая еще больше ограничит ядерную программу Ирана. Тегеран исключил возможность заключения какого-либо нового соглашения.

В ответ на ужесточение санкций США в отношении жизненно важного экспорта нефти после выхода из сделки Иран свернул свои обязательства по соглашению и пригрозил заблокировать Ормузский пролив в Персидском заливе, через который проходит примерно пятая часть нефти мира.

Соединенные Штаты, Европейский союз и Саудовская Аравия обвинили в авиаударе 14 сентября по нефтеперерабатывающему заводу в Саудовской Аравии Иран, а не йеменских хуситов, которые взяли на себя ответственность за нападение. Иран отверг обвинения, но заявил, что готов к «настоящей» войне.

Эскалация конфронтации может склонить баланс политических сил в Иране в пользу сторонников жесткой линии, стремящихся ограничить готовность Рухани «открыться Западу», особенно потому, что крайняя неприязнь верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи к Вашингтону остается серьезным препятствием для принятия любого дипломатического решения.