Сеул, 25 сентября, 2019, 09:05 — ИА Регнум. В июле 2019 года в Южной Корее вновь зафиксировали низкий уровень рождаемости. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу.

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Согласно опубликованным данным, в июле текущего года в стране появилось на свет 25 236 младенцев, что на 6,5% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что в июле 2019 года в стране зафиксировали рекордно низкий показатель рождаемости с 1981 года.

В период с января по июль в стране на свет появилось 183 787 младенцев, что на 7,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий коэффициент рождаемости составил 5,8 человек.

Также в июле 2019 года в Южной Корее было зафиксировано 23 172 смертей, что на 3% меньше по сравнению с июлем 2018 года.

Число браков составило 19 180, что на 4,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число разводов увеличилось на 1,8%, до 9 497 случаев.