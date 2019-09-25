Курган, 25 сентября, 2019, 08:59 — ИА Регнум. В Кургане на 25 сентября синоптики прогнозируют минусовую температуру, но отопление есть лишь в 400 домах. Есть проблемы с подключением многоквартирников, где у поставщика теплоносителя возникли сложности с управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК. Это более тысячи жилых зданий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ПАО «Курганская генерирующая компания».

Иван Шилов ИА REGNUM Курган

За весь межотопительный период от некоторых УК, ТСЖ и ЖСК вообще не поступало информации о проведении подготовительных мероприятий. В иных не предоставлена информация о проведении гидравлических испытаний и промывки внутридомовых систем отопления.

В некоторых домах во время гидравлических испытаний обнаружены отсутствие элеваторов отопления, использование полимерных материалов при монтаже внутридомовых систем, не соответствующих параметрам теплоносителя, а также отсутствие предохранительных сбросных клапанов.

В ПАО «Курганская генерирующая компания» заявили, что тепло будет подано только в те дома, где проведены гидропневматическая промывка и гидравлические испытания.

Напомним, отопительный сезон для жилого фонда Кургана стартовал 24 сентября.