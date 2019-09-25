Москва, 25 сентября, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Опубликован список ведущих и телепрограмм, которые вышли в финал телевизионной премии ТЭФИ в 2019 году. Данные разместили 24 сентября на официальном сайте.

N1s2.starhit.ru Статуэтка ТЭФИ

Режиссер Федор Бондарчук номинирован на премию в категории «Интервьюер», Михаил Швыдкой — «Ведущий информационно-аналитической итоговой программы», а Иван Ургант сталфиналистом в номинации «Лучший ведущий развлекательной программы.

За звание лучшего ведущего утренней программы поборятся Регина Тодоренко, Наталья Мальцева, Светлана Зейналова и Тимур Соловьев, вечерней программы — Дмитрий Губерниев, Елена Винник или Ольга Благодарская.

«Пятница! News», «Все на Матч» и «Вести» будут состязаться в категории «Информационная программа», а в номинации «Общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма» — «Прав!Да», «60 минут» и «Следы империи».

Лучшим телефильмом или сериалом могут стать «Обычная женщина», «Медное солнце» или «Год культуры». Звание лучшего актера и актрисы в телефильме или сериале будут оспаривать Александр Паль, Владимир Машков и Сергей Бурунов, а также Анна Михалкова, Яна Троянова и Мария Миронова.

Впервые в 2019 году на ТЭФИ номинировали программу «Агент шоу» Анастасии Ивлеевой. В финал также вышли программы «Кто в доме хозяин?», «Утро пятницы» и «Утро России» в категории «Дневной эфир», «Место встречи», «Судьба человека с Борисом Корчевниковым», «Орел и Решка. Семья», «Голос. Дети» и «С чего начинается футбол», как «Лучшая программа для детей и юношества»

Телевизионная премия «ТЭФИ» является российским аналогом американской «Эмми». Учреждена фондом «Академии российского телевидения» в октябре 1994 года.