Москва, 25 сентября, 2019, 08:53 — ИА Регнум. На юго-западе Москвы на улице Лобачевского началось переселение жилого дома по программе реновации, сообщается на портале мэра столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

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Жители старой пятиэтажки переедут на выбор в три новостройки на проспекте Вернадского. Они уже получили письма с предложениями о получении равнозначных квартир.

Отмечается, что это десятая пятиэтажка, участвующая в программе реновации в Западном административном округе. По всем вопросам переселения участники программы могут обратиться в центр информирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в районе Измайлово по программе реновации построят не один дом, а целый жилой комплекс.

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