Грозный, 25 сентября, 2019, 08:48 — ИА Регнум. В Чечне будут проверены все магазины, продающие стероидные препараты, и салоны красоты, в которых оказываются косметологические услуги. Такое поручение отдал глава Чечни Рамзан Кадыров министру здравоохранения ЧР Эльхану Сулейманову.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Поводом к проверкам стало предоставление некачественных услуг населению и продажа сомнительного качества препаратов.

«В салонах красоты продолжают работать неквалифицированные косметологи, которые не гнушаются ничем в погоне за прибылью, в то время как их клиенты после «уколов красоты» оказываются на больничной койке», — написал Кадыров на своей странице в соцсети.

По поручению главы Чечни будут проверены наличие лицензий у салонов красоты и соответствие их санитарным нормам, а в магазинах спортивного питания проверят качество используемых препаратов.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров высказался за запрет на ввоз, распространение и рекламу вейпов и курительных смесей и электронных сигарет.