Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2019, 08:49 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что президент США Дональд Трамп приедет на Украину. Об этом он заявил 24 сентября в видеосообщении, опубликованном на официальной странице офиса президента Украины в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Такого не было много лет… Ожидаем, что договоримся о визите. Потому что мне больше хочется не чтобы я летал по всем странам…», — рассказал Зеленский.

Он также отметил, что на Генассамблее ООН в ходе встреч с представителями многих государств приглашал их на Украину, и те соглашались.

«Поэтому ближайшие два года у нас будут такие громкие визиты американских и европейских лидеров», — добавил Зеленский.

Как сообщала газета The Washington Post, некие высокопоставленные сотрудники администрации президента США пытались помешать телефонному разговору и встрече Трампа с Зеленским.