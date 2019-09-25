Барселона, Испания, 25 сентября, 2019, 08:42 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Барселона» обыграл команду «Вильярреал» в матче шестого тура испанской Примеры.

Александр Дайнека. Вратарь. 1934 г

Игра состоялась на поле стадиона «Камп Ноу» в Барселоне и закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Счет в матче открыл уже на 7-й минуте французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн. На 15-й минуте его одноклубник — бразильский хавбек хозяев Артур Мело — увеличил разрыв в счете. И на 44-й «Вильярреал» смог отыграть один мяч усилиями Санти Касорлы.

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси вышел на поле с первых минут, однако был заменён после первого тайма.

Отметим, по итогам шести матчей «Барселона» набрала 10 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» имеет в активе 8 очков и располагается на восьмой строчке.