Москва, 25 сентября, 2019, 08:38 — ИА Регнум. В Москве 25 сентября будет облачная с прояснениями погода, сообщили в центре «Фобос».

Захо Христиан. Осенний пейзаж. 1905

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится высотным тылом далекого североатлантического циклона», — говорится в прогнозе.

Синоптики пояснили, что солнечная погода в дневное время будет чередоваться с облачной, «а осадки, если и возможны, то незначительные». При этом температура воздуха останется прохладной, она «на три недели будет опережать календарь».

Днём в Москве ожидается от 7 до 9 градусов тепла, в Подмосковье — от 6 до 11 градусов. Скорость ветра не превысит 7 м/с.