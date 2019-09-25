Париж, 25 сентября, 2019, 08:38 — ИА Регнум. Согласно опросу французской исследовательской компании Ipsos, жители страны очень поддерживают введение платы за возвращенные пластиковых бутылок, сообщает L'Obs.

innoportal.hu Пластиковая тара

Известно, что отказ от одноразового пластика является целью закона о борьбе с отходами и круговой экономики, который обсуждается в Сенате. Одной из обсуждаемых мер этого закона стал возврат платы за бутылки.

По данным опроса Ipsos, 89% жителей Франции поддерживают внедрение этой системы в целях переработки, а 92% заявляют, что готовы сдать бутылки в пункты сбора.

Условия этой схемы еще предстоит уточнить.

«Консультации будут продолжены в ближайшие месяцы, и это намеренно», — заявила государственный секретарь по экологическому переходу Франции Браун Пуарсон.

Опрос Ipsos, проведенный онлайн в конце сентября 2019 года среди более 2 230 жителей страны, более широко подчеркивает экологическую осведомленность жителей Франции, которые говорят, что они готовы изменить свои привычки и образ жизни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно французскому институту исследований эксплуатации моря (Ifremer), Средиземное море стало самым грязным в Европе. Количество мусора ежегодно увеличивается, а пластик составляет более 60% этих отходов.