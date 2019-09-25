Анкара, 25 сентября, 2019, 08:25 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган провел переговоры со своим коллегой из Сомали Мохамедом Абдуллахи Мохамедом, об этом 25 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Встреча состоялась в кулуарах саммита Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

«Мы по-прежнему привержены укреплению наших двусторонних связей, которые проверены временем», — говорится в заявлении президента Сомали.

Напомним, первый визит президента Турции в Сомали состоялся в 2011 году, с тех пор Анкара предоставила раздираемому внутренним конфликтом государству помощи на сумму порядка $1 млрд.