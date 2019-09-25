Биробиджан, 25 сентября, 2019, 08:30 — ИА Регнум. Экспертная группа «Минченко консалтинг» опубликовала очередной рейтинг губернаторов. В Дальневосточном регионе безусловным антилидером стал губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь, который набирает, уже традиционно, наименьшее число баллов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Eao.ru Александр Левинталь

Читайте также: Режим ЧС введён в Еврейской АО из-за срыва начала отопительного сезона

При наличии «среднестатистической» экономической привлекательности вверенного ему региона, в области совершенно отсутствуют значительные проекты, привлечение инвестиций в которые было бы начато губернатором. Низкие показатели по социально-экономической линии, печально обстоят дела в медицине, уверены эксперты.

Политологи не исключают скорой отставки Александра Левинталя на фоне массы вопросов, накопившихся за время его правления регионом и отсутствия положительной динамики к исправлению сложившейся ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области из-за неготовности региона к отопительному сезону объявлен режим ЧС.