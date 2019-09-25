Оренбург, 25 сентября, 2019, 08:20 — ИА Регнум. В отношении должностных лиц Оренбургского хладокомбината из-за задержки выплаты заработной платы возбуждено уголовно дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской прокуратуре.

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По данным ведомства, 62 работника не получали заработную плату летом 2019 года. При этом финансовая возможность для расчёта с сотрудниками на предприятии имелась. Объем невыплаченной заработной платы составила более 2 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 145 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).