В Пекине открылся крупнейший в мире аэропорт «Дасин»
Пекин, 25 сентября, 2019, 08:23 — ИА Регнум. В Пекине в среду, 25 сентября, состоялось открытие фантастического нового аэропорта, который, как ожидается, станет одним из самых загруженных в мире. Крупнейший в мире аэропорт был открыт председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии 70-летия создания Китайской Народной Республики. Об этом сообщает агентство DailyMail.
Си Цзиньпин объявил аэропорт открытым на церемонии внутри огромного терминала, за несколько дней до грандиозного праздника, посвященного 70-летию КНР.
Расположенный в 46 километрах к югу от площади Тяньаньмэнь, Пекинский международный аэропорт «Дасин», спроектированный в форме морской звезды, заработает на полную мощность в 2040 году, с восемью взлетно-посадочными полосами и потенциалом приема 100 миллионов пассажиров в год.
Аэропорт занимает площадь в 700 000 квадратных метров, на которых могли бы разместиться 100 футбольных полей.
Под терминалом находится железнодорожный вокзал и линия метро, что позволит путешественникам добраться до центра города не более чем за 20 минут.
Проект обошелся в 120 млрд юаней ($17,5 млрд), или 400 млрд с учетом затрат на железнодорожное и автомобильное сообщение.