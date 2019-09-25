Вашингтон, 25 сентября, 2019, 08:21 — ИА Регнум. Политика президента США Дональда Трампа в отношении Северной Кореи может провалиться, если он не примет более гибкий подход к вопросу о разоружении Пхеньяна, заявил журналист Дэниел Ларисон в статье для издания The American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

«К сожалению, администрация Трампа, похоже, страдает от аллергии на снижение санкций. Президент США Дональд Трамп и его государственный секретарь Майк Помпео продолжают занимать несостоятельную позицию под названием «всё или ничего». Пока американский президент уверен в том, что давление заставит Северную Корею уступить, политика США в отношении Северной Кореи так и останется в тупике», — считает Ларисон.

По словам журналиста, если Трамп не хочет, чтобы его политика в отношении Северной Кореи провалилась, он должен принять более гибкий подход прямо сейчас и отказаться от своих фантазий по поводу «крупной сделки» с Пхеньяном.

Напомним, на этой неделе, 23 сентября, президент США заявил о возможности проведения нового саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ближайшем будущем. Неделей ранее сообщалось, что северокорейский лидер направил письмо главе Белого дома, в котором он пригласил Трампа посетить Пхеньян.

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