Economist: по позициям Джонсона нанесли дополнительный удар
Лондон, 25 сентября, 2019, 08:20 — ИА Регнум. Признание незаконности решения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента нанесёт дополнительный удар по его позициям, говорится в статье издания The Economist.
В издании сообщили, что, по мнению судей Верховного суда, действия британского премьер-министра привели к блокированию возможности парламента исполнять свои конституционные функции без разумных на то оснований.
Напомним, о приостановке работы парламента Джонсон сообщил 28 августа. Предполагалось, что парламентские «каникулы» продлятся до 14 октября. Однако после признания решения о приостановке деятельности парламента незаконным британский парламент сможет возобновить свою работу с 25 сентября.
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